Sneijder: «Inter FIDATI DI ME! Il prossimo anno arrivi in FINALE di Champions League»

L’ex centrocampista dell’Inter Sneijder ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nei confronti della squadra nerazzurra

Wesley Sneijder, ex centrocampista nerazzurro ha parlato dell’Inter in un’intervista rilasciata a Sky Sport su quello che sarà il prossimo percorso in Champions League.

INTER – «L’Inter ha fatto molto bene in questa stagione, ha vinto il campionato. Pensavo sarebbe potuto arrivare in finale di Champions. Purtroppo hanno perso. Ma secondo me sono fortissimi. Il prossimo anno arriveranno in semifinale o in finale»

MOURINHO E ZIRKZEE – «Ho parlato con lui, mi ha confermato che va al Fenerbahce. Io ero al Galatasaray, non potrò andare da lui ma possiamo mangiare a Istanbul. Zirkzee? Non so dove andrà, ma è fortissimo. Per me doveva andare all’Europeo. Mi aspetto che andrà in una grande squadra. Per me l’Olanda può arrivare in semifinale, credo sia il massimo. Inghilterra, Francia e altre credo siano più forti».