Sneijder: «Inter-Atalanta, Inzaghi ha un centrocampo europeo, Gasperini ha De Roon. De Vrij è un diamante, Dumfries è forte. Tifo anche Lazio per questo giocatore»

Le parole di Wesley Sneijder, ex centrocampista olandese dell’Inter, sulla semifinale di Supercoppa italiana contro l’Atalanta

Eroe del Triplete nel 2010, uno dei più grandi calciatori della storia d’Olanda, Wesley Sneijder è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla prima semifinale di Supercoppa.

GASPERINI ALL’INTER – «È inutile ricordare quel periodo, è passato tanto tempo, concentriamoci sul presente. La sua Atalanta è l’avversaria più difficile da incontrare in questo momento, ma non è più una sorpresa. Se fino a qualche tempo fa potevi rimanere stupito nel vederla in alto, oggi è la normalità. Sono i campioni dell’Europa League, tutto il mondo si è accorto di loro, li studia. Questo significa che sai anche come giocano…».

LA CHIAVE DELL’ATALANTA – «Ha tanti giocatori offensivi fortissimi, ma io ti faccio il nome dell’olandese… De Roon è troppo sottovalutato, ma è il centrocampista che tutti vorrebbero avere perché dà equilibrio, ti aiuta se commetti un errore, e sa pure segnare. Ma a centrocampo l’Inter non può avere paura, ha quasi il meglio che ci sia in giro».

IL CENTROCAMPO DI INZAGHI – «Tutta la formazione vale le migliori squadre della Champions, nessuno può dire il contrario… A centrocampo la squadra gioca in velocità, sa inserirsi e tirare. Gestisce i momenti, che per me è la cosa più importante nel calcio. I meccanismi migliorano anno dopo anno: quando riceve palla, oggi Calhanoglu è come una guida di alta montagna, sa a occhi chiusi dove sono i compagni. Mentre Barella e Mkhitaryan giocano più con gli esterni. Poi, quando qualcuno cala, dentro Frattesi e Zielinski».

GLI OLANDESI IN CAMPO – «De Vrij è un diamante, va conservato. È tornato ai suoi livelli, non fa mai polemica, è intelligente. Suona pure il piano! Peccato non ci sia più io, altrimenti poteva nascere un bel duetto: io sono bravo a cantare…Sono contento del rinnovo di Dumfries, una certezza per l’Inter. È il classico giocatore che fa meglio quando sulla sua fascia arriva un avversario forte. Questo significa personalità oltreché qualità».

IL BIS SCUDETTO – «Lo spero, è ovvio che tifi per l’Inter in campionato, anche se guardo un po’ anche la Lazio…Per il “mio” Tijjani Noslin: è un bravissimo ragazzo e un grande giocatore. Ha iniziato nella mia squadra, il DHSC, e sta continuando a crescere. L’ho rivisto prima della sua partita con l’Ajax, gli ho detto che deve diventare più costante. La sua storia è emozionante e deve essere un esempio per i ragazzi: mai abbandonare un sogno, fate tutti come Tijjani».