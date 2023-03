SOCIAL CALCIO: rivoluzione sulle panchine? Ecco cosa ne pensano i tifosi

La Gazzetta dello Sport di oggi scrive del possibile arrivo in estate di Tuchel, Luis Enrique e Zidane sulle panchine di Serie A: la reazione dei social

Un po’ nascosta in prima pagina e a pagina 22 del cartaceo, La Gazzetta dello Sport di oggi ha voluto sganciare una piccola bombetta: Inter, Juve, Milan e Roma stanno pensando ad un ricambio in panchina e i nomi sono pesi massimi per la Serie A: Tuchel (per nerazzurri e giallorossi), Luis Enrique (rossoneri) e Zidane (bianconeri). Molte reazioni tra i tifosi, tra il dubbio, il sogno e l’ironia.

Partito il Fanta toto-panchina by Gazzetta pic.twitter.com/5w9GqOEIVk — M4rk (@M4rkPhilips) March 7, 2023

In 48 ore fatti i nomi di #DeZerbi #ThiagoMotta #Tuchel #Conte e annesso attacco a #Zhang di De Laurentis e Cristellin!

Qui sono due le cose….o ci vogliono affossare nella lotta Champions e partita col Porto…oppure a breve arriva una nuova proprietà!

Voi che dite?#Inter — Antonio7 (@Antonio89704611) March 7, 2023

Luis Enrique da noi durerebbe come un gatto in tangenziale. Per la cultura che c'è in Italia si chiederebbe l'esonero già dopo le prime 3/4 giornate. — Danilo Vitro' 🏆19 🔴⚫️ (@DVACMILAN) March 7, 2023

Milanello, luglio 2023.



Messias: “Benvenuto Mister! Nel suo sistema di gioco ci sarà spazio per me?”.



Luis Enrique: pic.twitter.com/WGFJ2CXteE — Gio M. (@GioMat86) March 7, 2023

Di fianco una notizia anche dove si invoca il rientro in patria di alcuni «cervelli in fuga»: Da Conte, sempre più lontano dal Tottenham, ad Ancelotti, che balla sulla panchina del Real Madrid e De Zerbi, l’unico stabile e in ascesa con il suo Brighton delle meraviglie.