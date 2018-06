Socio Milan, Yonghong Li e il Diavolo lavorano per stringere i tempi: difficilmente sarà a Nyon, ma arrivano novità

Questione di ore? Forse. Questione di giorni? Più probabile. Le domande su quando arriverà il nuovo socio del Milan sono tantissime, ma è la tempistica della chiusura dell’operazione a preoccupare di più i tifosi rossoneri. Quello che è certo è che nelle prossime ore ci saranno i dettagli per chiudere del tutto con il nuovo partner: dopo il blitz a Milano di qualche settimana fa, Yonghong Li accoglie una nuova figura e nuovi capitali nella struttura del Milan. Il nome ancora non è stato svelato e difficilmente lo sarà all’inizio della prossima settimana, quando il Milan si troverà a Nyon davanti alla Camera giudicante dell’UEFA. I rossoneri hanno provato a fare il possibile, ma è quasi certo che in Svizzera non ci sarà il nuovo socio.

Se ne riparlerà a Losanna per il TAS, qualora le cose per il Milan dovessero mettersi male e l’UEFA decidesse per l’eliminazione dall’Europa League 2018-19. Intanto fioccano anche altre domande tra i tifosi del Milan: il partner chi è? Si sono susseguite voci su voci, prima era malese, poi statunitense, infine nessuno dei due. Non c’è un profilo definito, ma la pista americana prende sempre più corpo. Il Mister X può contare su un advisor come Goldman Sachs e questo fa pensare in maniera più ottimista. Se ne parlerà oggi nel Cda in sede a Casa Milan, in cui si discuterà dell’aumento di capitale. Sono trentadue i milioni di euro in arrivo: la data prevista è il 25 o 26 giugno, di sicuro non oltre il 28, scrive La Gazzetta dello Sport.