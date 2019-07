Solskjaer, altro assist all’Inter: «Lukaku? Infortunio non grave, ma sarà out contro il Tottenham»

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aggiorna la situazione intorno all’infortunio di Romelu Lukaku

Arriva l’ennesimo assist del Manchester United per l’Inter per Romelu Lukaku. Come informa Ole Gunanr Solskjaer, il centravanti belga salterà anche l’amichevole contro il Tottenham dopo non esser sceso in campo sia contro l’Inter che contro il Leeds.

Le parole del tecnico dei Red Devils in conferenza stampa: «Non è in forma. Negli ultimi giorni ha lavorato con il fisioterapista, quindi non credo che ce la farà. Si è infortunato durante l’allenamento. Non è una cosa grave: fosse tra stato un problema peggiore, lo avremmo mandato a casa»