Sorrentino: «Scudetto? Vedo molto favorita quella squadra. Stanno facendo bene in campionato»

Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a JuventusNews24: tra calciomercato e pronostico scudetto.

I bianconeri oggi affronteranno l’Udinese: Lucca potrebbe essere in futuro un giocatore da Juventus?

«Tutti quanti conosciamo la storia di Lucca. Se fossi il suo entourage gli direi che sta attraversando un anno utile per la sua carriera. Poi, a fine anno, com’è giusto che sia, tirerà le somme: se continua a tenere questo rendimento potrà essere un giocatore da grande squadra. Credo che sia un giocatore su cui puntare perché ha delle caratteristiche molto importanti».

Infine, parlando di lotta Scudetto, credi che sia il Napoli la favorita?

«Io lo dico dal primo giorno che con Conte in panchina senza coppe il Napoli è la squadra che potrebbe dare più fastidio. Se noi guardiamo sulla carta l’Inter è la squadra più forte, anche per un discorso di ricambi. Non dimentichiamo che tutte le avversarie del Napoli giocheranno molte più partite».