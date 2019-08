Giovedì 29 agosto a Montecarlo si terrà il sorteggio della fase a Gironi della Champions League: nell’urna Juventus, Napoli, Inter e Atalanta

Mercoledì 28 agosto si concludono i turni preliminari di Champions League, che definiscono il quadro delle squadre partecipanti alla Fase a gironi. Sorteggio Fase a Gironi Champions League 2019/2020: giovedì 29 agosto, di pomeriggio, sarà quindi la volta del sorteggio, che disegnerà i gironi e il tabellone della nuova edizione del torneo. L’estrazione avverrà a Montecarlo alle ore 18.00 nella cornice del Grimaldi Forum. Nell’urna saranno inserite anche 4 squadre italiane: oltre a Juventus, Napoli e Inter ci sarà anche l’Atalanta, alla prima partecipazione assoluta della sua storia.

Squadre partecipanti al sorteggio

Spagna: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia

Inghilterra: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur

Italia: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta

Germania: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Lipsia

Francia: PSG, Olympique Lione, Lille

Russia: Zenit San Pietroburgo, Lokomotiv Mosca

Portogallo: Benfica

Ucraina: Shakhtar Donetsk

Belgio: Genk

Turchia: Galatasaray

Austria: Salisburgo

A queste squadre andranno aggiunge le 6 squadre qualificate attraverso i turni preliminari

Fasce Sorteggio Champions League 2019/2020

Le 32 squadre che prenderanno parte alla Fase a Gironi della Champions League saranno suddivise in 4 fasce sulla base del coefficiente UEFA di ognuna. Per il momento si conosce con esattezza soltanto la prima fascia, mentre la seconda, la terza e la quarta saranno definite appena saranno completati gli spareggi.

La Prima fascia è così composta:

Liverpool (campione in carica)

(campione in carica) Chelsea (squadra vincitrice dell’UEFA Europa League)

(squadra vincitrice dell’UEFA Europa League) Barcellona

Manchester City

Juventus

Bayern Monaco

PSG

Zenit San Pietroburgo

Nella Prima fascia sarà presente dunque soltanto una squadra italiana, ovvero la Juventus. I coefficienti UEFA dei club sono calcolati sommando i punti totalizzati nei cinque anni precedenti o mediante il coefficiente della federazione nello stesso periodo, in base al punteggio più alto (secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento introdotto dalla stagione 2018/2019).

Come funziona il sorteggio

Alle 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi in base ai risultati conseguiti nella passata stagione, si sommano le 6 squadre provenienti dai turni preliminari, per un totale di 32 partecipanti; Le 32 squadre vengono suddivise in 4 fasce. Nella prima fascia rientrano le squadre vincitrici dell’ultima edizione del torneo e dell’UEFA Europa League, più le 6 squadre vincitrici del campionato nelle 6 nazioni con il ranking più alto; Le fasce dalla seconda alla quarta vengono determinate sulla base del ranking per club delle varie squadre; In base al regolamento vigente, nessuna squadra nella Fase a gironi può affrontarne un’altra della stessa Federazione di provenienza. Sulla base di quanto deciso dal Comitato esecutivo dell’UEFA, inoltre, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere inserite nello stesso girone; Per le Federazioni con più club partecipanti al torneo, il programma delle gare sarà definito in modo da suddividere le partite fra il martedì e il mercoledì. Così se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l’altra squadra abbinata (una volta concluso il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H; Contestualmente ai gironi di UEFA Champions League saranno stilati anche i gironi dell’UEFA Youth League 2019/2020.

Date UEFA Champions League 2019/2020

17 e 18 settembre 2019: 1ª Giornata Fase a Gironi

1 e 2 ottobre 2019: 2ª Giornata Fase a Gironi

22 e 23 ottobre 2019: 3ª Giornata Fase a Gironi

5 e 6 novembre 2019: 4ª Giornata Fase a Gironi

26 e 27 novembre 2019: 5ª Giornata Fase a Gironi

10 e 11 dicembre 2019: 6ª Giornata Fase a Gironi

16 dicembre 2019: Sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio 2020: Ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: Ottavi di finale, ritorno

20 marzo 2020: Sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 8 aprile: quarti di finale, andata

14 e 15 aprile: quarti di finale, ritorno

28 e 29 aprile: semifinali, andata

5 e 6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio 2020: Finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

Sorteggio Fase a Gironi Champions League 2019/2020 in tv e streaming

I tifosi e gli appassionati avranno varie possibilità per seguire in diretta tv o in diretta streaming il Sorteggio della Fase a Gironi di Champions League. L’estrazione sarà infatti trasmessa in diretta su varie piattaforme.

Sky seguirà l’evento in diretta sui canali SKY SPORT FOOTBALL (canale 203) e SKY SPORT COLLECTION (canale 205), e gli abbonati avranno anche la possibilità di vederlo collegandosi con Eurosport (canale 210) o in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso Sky Go. Vista la partnership con Eurosport, inoltre, sarà possibile seguire il sorteggio anche sulla piattaforma DAZN (clicca qui per abbonarti ed iniziare il tuo mese gratuito).

Tutti gli altri potranno seguire il Sorteggio della Fase a Gironi della Champions League in chiaro su Italia 1 con collegamento a partire dalle 17.50 e in streaming gratuito attraverso la piattaforma Mediaset Play.