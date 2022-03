Sostituto Mancini in Nazionale: spuntano nomi suggestivi in caso di dimissioni dell’attuale ct azzurro

Roberto Mancini va verso le dimissioni. Il ct azzurro starebbe maturando la decisione che potrebbe diventare ufficiale dopo la Turchia.

In pole ci sarebbe Fabio Cannavaro con Marcello Lippi come direttore tecnico, ma come riportato da Sport Mediaset, in lizza c’è anche Andrea Pirlo dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus. Sondati anche Stefano Pioli e Claudio Ranieri.

