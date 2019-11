Sostituzione Ronaldo, ecco cosa avrebbe detto CR7 a Sarri uscendo dal campo ad inizio ripresa contro il Milan

Questione di labiale. Quello che tutti hanno provato ad interpretare nelle ultime ore, per risalire alla frase esternata da Cristiano Ronaldo sul punto di abbandonare il campo per la sostituzione decisa da Sarri in avvio di ripresa.

Così – secondo Tuttosport – gli esperti in Portogallo hanno spiegato che CR7 nella gara contro il Milan non avrebbe insultato il tecnico bianconero, ma avrebbe imprecato con un “Porra caralho“. Che equivale al “Che ca**o!” in italiano.