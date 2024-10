Southgate allo United? Le parole dell’ex ct: «Ecco cosa farò il prossimo anno»

Mentre la posizione di ten Hag sulla panchina del Manchester United è sempre più precaria, tra i nomi che si fanno per rimpiazzarlo c’è anche quello di Southgate, ex ct dell’Inghilterra. Il diretto interessato però, parlando ad un evento dell’ECA ha detto di volere prendersi un anno sabatico. Di seguito le sue parole.

Following an exclusive one-to-one sit-down interview with @ReshminTV at today’s 31st ECA General Assembly in Athens, former @England manager, Gareth Southgate provides an update on his future for the first time since leaving the national team this summer. #WeAreECA… pic.twitter.com/cDOrhGVwbJ