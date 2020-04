Spadafora: «Ripresa Serie A, 4 maggio data non certa»

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto per commentare la possibilità della ripresa del campionato di Serie A

Intervenuto su Rai 2, il Ministro dello Sport italiano, Vincenzo Spadafora, ha parlato della possibile ripresa degli allenamenti e del campionato di Serie A.

«Mercoledì ci sarà l’incontro con la FIGC, che presenterà nel dettaglio un protocollo studiato prevalentemente per gli allenamenti. Lo analizzeremo insieme. Oggi però non mi sento di dare per certa né la ripresa del campionato nè degli allenamenti il 4 maggio».