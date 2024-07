All’Allianz Arena, la semifinale degli Europei tra Spagna-Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Spagna-Francia, valevole per la semifinale degli Europei.

SPAGNA-FRANCIA 2-1 (2-1)

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Navas (57′ Vivian), Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo (76′ Merino), Rodri, Fabián Ruiz; Yamal (94′ Ferran Torres), Morata (76′ Oyarzabal), Nico Williams (94′ Zubimendi). CT: de la Fuente.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté (62′ Griezmann), Tchouameni, Rabiot (62′ Camavinga); Dembele, Kolo Muani (62′ Barcola), Mbappé. CT: Deschamps.

Marcatori: 9′ Kolo Muani (FRA), 21′ Yamal (SPA), 25′ Dani Olmo (SPA)

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: Navas (SPA), Tchouameni (FRA), Camavinga (FRA), Yamal (SPA)

96 E’ finita! La prima finalista è la Spagna!

95 Merino si guadagna un fallo prezioso

94 Colpo di testa di Griezmann alto

93 SOSTITUZIONI Ferran Torres per Yamal e Zubimendi per Williams

92 Yamal si va a guadagnare una rimessa, applausi generali

91 Merino resta a terra su gomito alto di Upamecano

90 AMMONITO Yamal su Hernandez per fermare una ripartenza

90 Sono 5 i minuti di recupero

89 Koundé chiude in corner su cross di Cucurella

88 AMMONITO Camavinga molto duro su Cucurella con un pestone che indigna tutta la panchina iberica

86 Camavinga riceve un calcione, fallo netto

85 Mbappé in area prova a trovare lo spazio per il destro, conclusione troppo alta

82 Laporte si scontra con Giroud e perde sangue dal naso, gioco fermo a lungo

80 OCCASIONE SPAGNA Ancora una conclusione di Yamal di poco alta

79 Barcola ancora con un gran spunto, Nacho mette in corner

78 SOSTITUZIONE Giroud per Dembelé

77 Barcola va via bene, Mbappé sciupa poi con un passaggio errato

75 SOSTITUZIONI Oyarzabal e Merino per Morata e Olmo

75 OCCASIONE FRANCIA Theo di destro da palla vagante, la potenza c’è, la precisione no, palla alta sulla traversa

74 La Spagna ha buon gioco nel possesso, anche Griezman chiede ai compagni di alzarsi un po’

72 Mbappé prova a entrare in area, ne ha 4 addosso

70 Ennesimo fallo guadagnato da Morata

70 Grande sgasata di Barcola, arriva in area ma il pallone non viene raccolto

68 Dembelé scatta ma scivola e colpisce Morata in fase di ripiegamento

66 Dembelé chiede un fallo su un uno-due con Mbappé, Vincic non lo accorda

64 Mbappé serve con una prodezza Theo che arriva con troppa velocità e se la porta fuori

62 Upamecano testa da corner, non trova la porta

61 SOSTITUZIONI Griezmann, Camavinga e Barcola per Kolo Muani, Rabiot e Kanté

61 Theo in sovrapposizione, cross che rimedia un angolo

59 AMMONITO Tchouameni su Morata

59 Cross di Dembelé in area, Simon para con una mano

57 Invasore di campo va da Mbappé

56 SOSTITUZIONE Vivian per Navas infortunato

55 Mbappé destro da posizione defilata, conclusione bloccata

54 Tanti cross della Francia senza trovare sbocco

52 Upamecano schiaccia di testa, blocca Simon senza problemi

52 Koundé arriva in area, Laporte in spaccata mette in angolo

51 Dembelé riceve da Mbappé, cross troppo su Unai Simon che blocca

49 Saliba bravissimo ad anticipare Morata sul primo palo

48 Rabiot si porta il pallone fuori sull’attacco di Olmo

46 Cross di Dembelé deviato, Simon blocca a terra

45 Maignan in tackle fuori dall’area va a fermare Yamal prendendosi un grande rischio

SECONDO TEMPO

45+1 Fallo Kolo Muani su Nacho, Vincic non estrae il giallo: finisce qui il primo tempo

45 Cucurella chiude Dembelé e riceve fallo

45 Sono 2 i minuti di recupero

44 Rabiot prova un assist centrale, palla che non passa

42 Olè dei tifosi spagnoli su una fase di possesso

40 Maignan ottima presa su calcio d’angolo

39 Ripartenza Spagma, Williams serve Yamal, tiro da fuori deviato in corner da Theo

39 Navas anticipa Upamecano da punizione, corner per la Francia

38 Dembelé punta sull’interno Cucurella e guadagna una punizione laterale

37 Molte finte di Dembelé, Cucurella chiude in corner. Azione nata da un bel cambio di gioco di Mbappé

35 Ruiz riceve da Yamal al limite, sinistro deviato in corner

34 Intervento duro su Yamal di Theo, ginocchiata sul polpaccio

33 Lungo cross di Dembelé, Theo non riesce a fermarlo, il controllo era molto difficile

32 Attacco francese, Koundé si aggiusta la palla con la mano

30 Williams e Morata in percussione, nessuno dei due riesce a sfondare al centro

29 Francia in pressione altissima, Simon gioca molti palloni con i piedi

27 Morata fa ponte su Koundé, punizione per la Francia

26 Cross Dembelé, Mbappé troppo fermo

24 2-1 GOL SPAGNA Dani Olmo recupera un pallone in area, palla sul destro e diagonale secco, Koundé la tocca e non impedisce al pallone di andare dentro

23 La Spagna sfrutta l’inerzia e continua a premere

20 1-1 GOL SPAGNA Capolavoro di Yamal da fuori a giro dai 25 metri. Il gol di un 16enne infiamma l’Europeo!

18 Mbappé rientra bene sul destro, conclusione respinta. La Spagna sta patendo su questo lato

17 Spagna avanti e Francia ad aspettare nella propria trequarti

15 Mbappé dai 27 metri, punizione debole che centra la barriera

13 AMMONITO Navas su Rabiot, che stava per servire Mbappé abbastanza libero

11 Sponda di Ruiz, Morata non riesce a trovare il pallone in area

10 La Spagna si butta subito in avanti per reagire al gol improvviso degli avversari

08 0-1 GOL FRANCIA Delizioso invito di Mbappé e Kolo Muani di testa mette in rete, Unai Simon gelato. Un check convalida il gol

06 Diagonale perfetta di Navas su taglio in profondità di Mbappé, assisi di Kolo Muani troppo lungo

04 OCCASIONE SPAGNA Cross di Yamal per Fabian Ruiz, che da pochi passi impatta male di testa, poteva fare molto meglio

03 Il primo fallo lo fa Yamal su Theo

02 Fabian Ruiz riceve in area, sterzata e cross troppo lungo, ma Spagna che trova subito un varco

01 Cucurella sbaglia stop, fischi dei tifosi tedeschi presenti allo stadio

00 Calcio d’inizio per la Francia