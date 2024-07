Spagna-Inghilterra: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Olympiastadion la finale degli Europei Spagna-Inghilterra: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Olympiastadion di Berlino va in scena la finale degli Europei tra Spagna-Inghilterra. Entrambe le squadre hanno raggiunto la finale vincendo la semifinale in rimonta per 2-1: le Furie Rosse contro la Spagna con i gol di Yamal e Dani Olmo, i Tre Leoni contro l’Olanda, grazie a Kane e Watkins. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Spagna-Inghilterra, le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De la Fuente

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. Ct Southgate.

Orario e dove vederla in tv

Spagna-Inghilterra si gioca alle ore 21 di domenica 14 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 in chiaro e su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati e su Rai Play.