Spagna-Irlanda del Nord: dove vederla, orario e probabili formazioni

In scena l’amichevole tra Spagna e Irlanda del Nord: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadi Mallorca Son Moix di Palma di Maiorca va in scena l’amichevole di avvicinamento agli Europei tra Spagna e Irlanda del Nord. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Spagna-Irlanda del Nord, le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Simón; Carvajal, Le Normand, Cubarsí, Grimaldo; Rodri, Merino; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. Ct. De la Fuente.

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Ballard, Toal, Evans; Hume, Thompson, Charles, Spencer; Bradley, Price; Reid. Ct. O’Neill.

Spagna-Irlanda del Nord, orario e dove vederla in tv

Spagna e Irlanda del Nord si gioca alle ore 21:30 di sabato 8 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Calcio (canale numero 202). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go.