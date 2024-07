Spagna, Morata scherza: «Infortunio? Era giallo per lo steward...»

Le parole di Alvaro Morata, attaccante della Spagna, dopo il colpo subito dallo steward al termine della vittoria contro la Francia

Arrivano novità sulle condizioni di Alvaro Morata. L’attaccante era infatti uscito zoppicando per i festeggiamenti per la vittoria della Spagna contro la Francia, dopo un colpo ricevuto da uno steward che stava cercando di fermare un invasore di campo. Ora, ai microfoni di Marca, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni in vista della finale degli Europei.

LE PAROLE DI MORATA – «Sto bene, ma quello era cartellino giallo per lo steward…».