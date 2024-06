Spagna, Nico Williams l'MVP: «Quando salti il terzino subito...»

Le parole di Nico Williams, l’esterno della Spagna nominato mvp dalla UEFA nella vittoria delle furie rosse contro l’Italia

Una delle costanti di Spagna-Italia di ieri sera è stata la superiorità di Nico Williams sulla corsia di sinistra: 4 dribbling riusciti su 10 tentanti, 4 passaggi chiave, una traversa e il cross che ha portato all’autogol di Calafiori. Vittima preferita Di Lorenzo, che non è mai riuscito a contenere lo spagnolo dell’Athletic Bilbao, che a fine gara si è portato a casa il titolo di MVP della partita. Di seguito le sue parole.

«Le cose hanno funzionato molto bene stasera e i miei compagni mi hanno aiutato moltissimo. Gli uno contro uno sono il mio forte. Quando superi il terzino per la prima volta, rende più facili i successivi duelli. Penso che sia la mia prestazione più completa con la Spagna e di poter aiutare la squadra il più possibile. Sono molto concentrato sull’Europeo e sto facendo tutto ciò che è in mio potere per fare quello che mi chiede l’allenatore. Ho sempre sognato di essere coinvolto in un livello come questo, giocando in un Campionato Europeo ed essendo premiato come giocatore della partita, sono felicissimo»