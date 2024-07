Spagna, Yamal: «La FOTO con MESSI? Vi svelo questo RETROSCENA. Ansu Fati? Spero rimanga»

Lamine Yamal, esterno del Barcellona e della Spagna, ha parlato del retroscena sulla foto da piccolo con Lionel Messi

Lamine Yamal è senza dubbio uno dei protagonisti di Euro 2024. Lo spagnolo del Barcellona ha rilasciato un’intervista a Jijantes TV per parlare del club di appartenenza e della Nazionale spagnola.

ANSU FATI – «Spero che Ansu rimanga, ci conosciamo da tanto tempo e lo considero un amico. Non mi interessa il numero che indossa, basta che giochi… Ne prenderò uno che non ha nessun altro, il 17, per esempio, che è libero ora che Marcos Alonso è partito»

MESSI – «Ho visto la foto per la prima volta perché me l’ha mostrata mio padre, ma volevamo evitare paragoni e non l’abbiamo diffusa. A nessuno dà fastidio essere paragonato al miglior giocatore della storia. Non ho mai parlato con Messi, spero di poterlo fare»

NICO WILLIAMS – «Non ho nulla a che fare con lui, ma spero di poter giocare con lui. Per il suo compleanno andrò a fare una passeggiata con lui per renderlo felice e se vinceremo gli farò un regalo»