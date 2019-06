La Spal alle grandi manovre per l’attacco. Petagna potrebbe andare via: offerti Zaza e Babacar per rimpiazzarlo

Simone Zaza e Khouma Babacar potrebbero cambiare maglia in estate. I due attaccanti, entrambi reduci da un’annata non particolarmente esaltante, hanno le valigie in mano.

Secondo La Nuova Ferrara, i due calciatori sarebbero stati offerti alla Spal. Tutto ciò potrebbe essere un preludio all’addio di Petagna, attaccante che ha molto mercato e potrebbe andare via da Ferrara.