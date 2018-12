SPAL-Chievo highlights e gol: le azioni salienti del match della 16ª giornata della Serie A 2018/2019

SPAL-Chievo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, la compagine biancazzurra e quella gialloblù si sfidano in uno scontro salvezza. Ferraresi a ridosso della zona retrocessione con 15 punti e reduci dal pareggio in casa del Genoa, veronesi fanalino di coda (3) e provenienti da tre pareggi consecutivi (con Napoli, Lazio e Parma) nel nuovo corso con Di Carlo in panchina. SPAL senza vittorie da sei turni di campionato, Chievo ancora a caccia del primo successo per alimentare l’obiettivo salvezza.

Nel massimo campionato, i precedenti tra biancazzurri e gialloblù sono due e risalgono alla scorsa stagione: vittoria clivense per 2-1 a Verona nella gara d’andata e 0-0 al ‘Mazza’ al ritorno. Ecco i gol e gli highlights di SPAL-Chievo: