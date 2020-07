SPAL, confronto Di Biagio-Curva: «La retrocessione non ci interessa, ma serve dignità»

La Curva Ovest della SPAL ha voluto incontrare Di Biagio e la squadra per un confronto in vista delle ultime partite di campionato

Alla SPAL serve qualcosa in più di un miracolo per ambire alla salvezza. I ferraresi sono a -9 dal quart’ultimo posto e mancano “solo” 7 giornate al termine del campionato. Come riporta Il Corriere dello Sport, Gigi Di Biagio ha incontrato alcuni esponenti della Curva Ovest spallina nella giornata di ieri al centro sportivo.

Il confronto – a cui hanno preso parte anche alcuni giocatori – è servito ai tifosi per ribadire la loro linea di pensiero: ok la retrocessione, purché arrivi con dignità e non dopo orrende prestazioni come contro l’Udinese. Questo il comunicato emesso dalla Curva Ovest.

«Abbiamo parlato a muso duro, ricordandogli la storia della nostra maglia e i motivi per cui devono onorarla. Non c’interessa la retrocessione, è stata una stagione sfortunata e anche costellata di errori, nonostante questo siamo consapevoli che lasciare la massima serie è un’eventualità da mettere in conto per una realtà come la nostra. Quando però accade, bisogna affrontare la situazione con dignità e rispetto nei confronti della tifoseria, a maggior ragione ora che siamo forzatamente assenti. Fuori gli attributi».