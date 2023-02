Spal, dopo De Rossi possibile l’addio anche di Nainggolan

Radja Nainggolan potrebbe già lasciare la Spal dopo l’esonero di Daniele De Rossi come allenatore. I dettagli

La Spal, dopo l’ennesima sconfitta in campionato, ha deciso di esonerare Daniele De Rossi dalla carica di allenatore. Al suo posto verrà nominato Massimo Oddo.

Con lex centrocampista giallorosso potrebbe salutare anche Radja Nainggolan, arrivato a gennaio proprio per l’amicizia con il suo ex compagno di squadra. Le prossime ore saranno decisive per decidere il futuro del centrocampista belga. Nainggolan ha già segnato un gol all’esordio con la Spal.