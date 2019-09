Spal lista Serie A 2019/2020: Igor e Letica tra gli Under 22

La Spal ha presentato la lista per la prossima stagione. Inseriti naturalmente anche i nuovi arrivati nell’elenco consegnato alla Lega

La lista della Spal per il prossimo campionato comprende, naturalmente, anche i nuovi arrivati Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi).

SPAL 2019-2020 – 20 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Etrit Berisha, Francesco Vicari, Bartosz Salamon, Felipe, Alessandro Murgia, Simone Missiroli, Mirko Valdifiori, Mattia Valoti, Marco D’Alessandro, Mohamed Fares, Federico Di Francesco, Andrea Petagna, Alberto Paloschi, Gabriele Moncini, Jacopo Sala.

Altri elementi della rosa: Nenad Tomovic, Thiago Cionek, Marko Jankovic, Jasmin Kurtic, Arkadiusz Reca.

Under 22: Demba Thiam, Igor, Gabriel Strefezza, Karlo Letica.