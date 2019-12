Spal, Paloschi: «Felice per il gol. Domenica scontro importantissimo»

L’attaccante della Spal Paloschi ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia contro il Lecce: «Felice per il gol»

Alberto Paloschi ha commentato la vittoria ottenuta nel quarto turno eliminatorio di Coppa Italia contro il Lecce: «Sono felice del gol ma soprattutto della prestazione della squadra. Volevamo iniziare bene e ci siamo riusciti. Domenica ci sarà uno scontro diretto importantissimo, vogliamo fare risultato».

«Cerco di allenarmi bene e farmi trovare pronto. Nelle ultime due partite abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così e mettere quel pizzico di cattiveria in più per far risultato. Guardiamo noi stessi e prepariamo le partite al meglio», ha detto l’attaccante della Spal in zona mista, come riportato da tuttomercatoweb.com.