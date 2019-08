La Spal potrebbe cedere Alberto Paloschi. Il centravanti è pronto all’addio e potrebbe andare all’estero: le ultime

Alberto Paloschi non rientra nei piani della Spal e potrebbe andare via. Il giocatore però non ha molto mercato: ci ha pensato il Verona ma gli scaligeri sono vicini al giovane Salcedo.

Attenzione alle piste straniere. Secondo La Nuova Ferrara, il giocatore piace al Digione, che dalla Spal ha appena prelevato il portiere Gomis e che ha urgente necessità di rinforzi offensivi, evidenziati dall’ andamento delle prime tre giornate della Ligue 1 francese (tre ko, 1 gol segnato).