Spal, Petagna: l’abilità dell’attaccante nel dribbling

Petagna è il principale trascinatore della Spal. Oltre ai gol, il nuovo attaccante del Napoli ha numeri importanti nel dribbling

Da quando veste la maglia della Spal, Petagna è cresciuto molto in zona gol. Ai tempi dell’Atalanta, per quanto lavorasse molto con la squadra, aveva qualche limite in zona di finalizzazione.

Acquistato dal Napoli per la prossima stagione, Petagna ha numeri notevoli anche nel dribbling. Si tratta infatti della prima punta che più spesso salta l’uomo nella Serie A 2019-2020. Ben 45 dribbling riusciti fino a questo momento. Quando ha campo davanti, Petagna ha ottime qualità su distanza medio lunghe.