Spal, Petagna: «Non penso al mercato. Contento per Balotelli»

Spal, Petagna parla in vista della prima partita di Serie A, contro l’Atalanta, sua ex squadra: ecco le sue parole

Andrea Petagna ha parlato in esclusiva a Sky Sport: «Si parte con il botto, partita emozionante per me e difficile per noi. L’Atalanta è una grande squadra. Gasperini mi ha portato ad avere una dedizione diversa nel lavoro, e Semplici mi aiuta».

«Penso solo alla Spal, ma mi piacerebbe giocare in Europa. Son contento che sia tornato Balotelli, un amico e un ex compagno di squadra. Nazionale con lui? Magari,ma devo far bene con la Spal».