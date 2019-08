Spal, Semplici: «Mercato? Sappiamo tutti cosa mi aspetto»

Le dichiarazioni di Leonardo Semplici al termine della doppia amichevole disputata contro Virtus Bolzano e FC Obermais

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato al termine del doppio test contro Virtus Bolzano e FC Obermais. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: «Sappiamo cosa mi aspetto dal mercato: di completare la rosa nei ruoli che mancano».

Ancora l’allenatore della Spal: «Sappiamo che dovranno partire altri calciatori. La società sta lavorando per questo. Vagnati è presente in tutti quelle che sono gli aspetti delle mie richieste e cercheremo, per quelli che sono i nostri budget e i nostri obiettivi, di fare una squadra competitiva».