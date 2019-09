Spal, Semplici pensa al cambio di modulo: le ultime

Possibile cambio di modulo per la Spal. La formazione estense cambia strategia tecnico-tattica? Le ultimissime

Cambio di modulo in casa Spal. Dopo le due sconfitte consecutive nelle prime due giornate di campionato, il tecnico starebbe pensando al cambio modulo, anche per sopperire all’assenza di Fares e all’addio di Lazzari.

Secondo La Nuova Farrara, il 3-5-2 che ha fatto la fortuna degli estensi potrebbe finire in soffitta. Così il tecnico studia per portare la sua Spal ad una difesa a 4, con Jacopo Sala in posizione di terzino destro, in modo da lasciare più libertà a Marco D’Alessandro, pronto a fare il quarto di centrocampo o l’esterno alto in un 4-3-3 o 3-4-3.