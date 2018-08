Spal, Semplici: «Spalletti grande tecnico. Scudetto? Juventus avanti a tutte»

Le dichirazioni del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, ai microfoni del programma radiofonico Tutti Convocati

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, reduce dalla seconda vittoria di fila ieri sera nella seconda giornata di Serie A contro il Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma radiofonico Tutti Convocati in onda su Radio24. Il tecnico della squadra emiliana ha parlato in merito alle critiche che stanno piovendo sul collega dell’Inter, Luciano Spalletti affermando che quest’ultimo è un grande mister e che nel mestiere di allenatore vanno accettate sia le critiche che i complimenti.

Infine alla domanda sulla favorita per la vittoria dello Scudetto, Semplici ha ammesso che a suo avviso la Juventus rimane avanti a tutte, dato che si è rinforzata molto: «Mi auguro, però che le sue dirette avversarie, Napoli, Inter e Roma possano darle del filo da torcere fino alla fine». Il mister, adesso, dopo l’ottimo avvio di stagione con due successi in altrettante partite dovrà pensare alla prossima gara in trasferta contro il Torino.