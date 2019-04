Pare ormai segnato il destino di Luciano Spalletti all’Inter: i nerazzurri si sarebbero già mossi per chiedere più soldi ai propri sponsor e garantire l’ingaggio di Antonio Conte

Luciano Spalletti è con un piede fuori dall’Inter, mentre Antonio Conte è pronto a subentrargli al termine della stagione: secondo le indiscrezioni di stampa odierne la società nerazzurra avrebbe già preso da un po’ di giorni la propria decisione in merito al futuro della panchina. Proprio per tale motivo lo stesso Spalletti, parso abbastanza spazientito dopo la gara persa con la Lazio domenica, si sarebbe duramente sfogato di fronte ai giornalisti su più fronti (compreso quello relativo a Mauro Icardi), consapevole ormai del proprio destino. Per l’Inter il tecnico toscano è sembrato a tratti inadeguato a gestire la bufera di spogliatoio degli ultimi mesi e vorrebbe puntare su di un allenatore di polso in grado di rimettere in sesto una situazione interna che pare al momento davvero caotica.

Da qui il nome di Conte, su cui però pesa la richiesta di ingaggio enorme (oltre 6 milioni di euro l’anno): l’ex tecnico juventino ha da qualche mese intrapreso una battaglia legale con il Chelsea – con cui è ancora sotto contratto – sulla buonuscita, ma al termine della stagione dovrebbe essere libero di firmare. I nerazzurri, in previsione del suo arrivo, avrebbero già chiesto, riporta il Corriere dello Sport stamane, ai proprio sponsor una sorta di extra-budget, ovvero più soldi per potergli garantire un adeguato stipendio. L’alternativa al tecnico leccese resta José Mourinho, per cui comunque andrebbe fatto a livello economico un discorso simile (ma il suo ritorno sarebbe molto gradito a Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, main sponsor interista). Decisamente poche invece le possibilità di vedere sulla panchina dell’Inter Massimiliano Allegri la prossima stagione: il tecnico della Juventus pare ormai sicuro della riconferma in bianconero.