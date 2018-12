Spalletti prima del Napoli: «Nainggolan non è fuori rosa. Ancelotti fa paura»

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato della prossima partita con il Napoli. Ecco le sue parole

Luciano Spalletti prova a smorzare le polemiche per il caso Nainggolan. Il tecnico dell’Inter ha parlato a Inter Tv e ha parlato di una punizione solo temporanea per il belga: «Ci spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, fuori da questa partita poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. Dopo questi 2-3 giorni Nainggolan rifarà parte della squadra e aspettiamo il suo contributo». Prosegue il tecnico: «E’ giusto provare a giocare anche il 26 perché il calcio è una delle forme di intrattenimento più amate dagli italiani, alla gente piace».

Ancora Spalletti: «Pranzo a Natale? Nessuno ha imposto divieti, i giocatori sono dei seri professionisti, sanno di dover stare attenti alle tentazioni. Ci vuole una prova di coraggio ma abbiamo calciatori professionisti che sapranno distinguere cosa poter mangiare e cosa no, al massimo lo mangiano 24 ore dopo. Ancelotti fa paura, è uno dei migliori se non il migliore in Italia, è riuscito a migliorare e ottimizzare il lavoro fatto da Sarri mettendoci la sua esperienza creando una macchina precisa. Indisponibili? Abbiamo quasi tutti a disposizione a parte gli ultimi eventi. Miranda non ha recuperato, Asamoah rientra e ci dovrebbe essere, Joao è a disposizione».