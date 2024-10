Spalletti Inzaghi, parla il ct: «Non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda...»

Spalletti Inzaghi, parla il commissario tecnico: «Non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda…». Le parole

Tra ieri e oggi la Gazzetta dello Sport aveva parlato di una telefonata chiarificatrice intercorsa tra Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, dopo il polverone che avevano suscitato le dichiarazioni del commissario tecnico relative ai rapporti tra il tecnico dell’Inter e alcuni ultras della curva.

Tuttavia, al TG1, il ct della Nazionale italiana non ha confermato la pace con l’allenatore piacentino, anzi, ha ribadito di non dover chiedere scusa proprio a nessuno. Situazione che rimane in sospeso e col punto interrogativo, da capire se siano state solo parole di circostanza o se in effetti non è avvenuto alcun confronto tra i due allenatori.

COMMENTO – «Io non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni».