Spalletti non passa inosservato: che stile tra le vie di Milano! – FOTO

Luciano Spalletti in compagnia della moglie Tamara e del loro cagnolino ha passeggiato nelle vie del centro di Milano, non passando inosservato

Con un po’ di tempo libero a disposizione, Luciano Spalletti ha scelto di fare una passeggiata con moglie e cagnolino nelle vie del centro di Milano, fermandosi poi brevemente in un noto ristorante. Allenatore e personaggio mai banale, Luciano Spalletti è stato oggetto di diverse foto a causa del look, sicuramente “originale”, messo in mostra dal tecnico nerazzurro. Accessori stravaganti, sorrisi ai fotografi e attenzioni rivolte alla famiglia.