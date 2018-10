Domanda di calciomercato su Vidal dopo Barcellona-Inter. Luciano Spalletti non la prende benissimo: ecco la sua risposta

Arturo Vidal all’Inter? Il centrocampista del Barcellona è stato fischiato al momento del suo ingresso in campo nella ripresa (i suoi atteggiamenti non piacciono a Valverde e al pubblico catalano) ma ha partecipato attivamente all’azione del secondo gol e ha recuperato diversi palloni in pochi minuti. Il cileno è stato nel mirino dell’Inter che ha poi preferito virare su Modric (l’affare poi non si è chiuso). A Luciano Spalletti è stata fatta una domanda proprio sul possibile approdo di Arturo Vidal all’Inter a gennaio e il tecnico non l’ha presa benissimo.

Questa la risposta piccata dell’allenatore: «Lei se fosse Nainggolan, se fosse Vecino, le farebbe piacere se io vengo a parlare che voglio riprendere Vidal, se vengo a rispondere alla domanda sull’acquisizione di un giocatore e di conseguenza vorrebbe dire che non sarei contento di quelli che ho. Io penso alla partita. Sono contento dei calciatori che ho a disposizione, sono tra le persone che mi circondano, tra le persone che mi piace avere al mio fianco. Vidal è un grande calciatore, lo dice la sua carriera, non devo dirlo io ma io ora sono contento dei calciatori che ho».