Sparta Praga Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro la sfida di Champions League Sparta Praga Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 7ª giornata del girone di Champions League tra Sparta Praga Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Sparta Praga (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Lars Friis.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi

Orario e dove vederla in tv

Sparta Praga Inter si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 22 gennaio per la settima giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa su Sky Sport e NOW. Per chi preferisce seguire la partita online, sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW TV. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00, con ampi pre e post-partita per analizzare le formazioni e le tattiche delle due squadre. Gli abbonati a Sky possono vedere la partita di Champions anche in diretta streaming con Sky Go, così come quelli che hanno sottoscritto il servizio NOW: in questo caso i canali sono i medesimi, ovvero il 201 e il 252.