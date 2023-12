Spettacolo tra Parma e Palermo, il punto sulla Serie B alla 16ª giornata

Parma e Venezia frenano, ora il Como sogna in grande. Inseguono Catanzaro e Cremonese. FeralpiSalò sempre più ultima.

Con il pareggio tra Reggiana e Brescia per 1-1, si è conclusa un’altra entusiasmante

giornata di Serie B, ricca di numerosi colpi di scena.

LOTTA PROMOZIONE E PLAY-OFF – Il match più importante è stato sicuramente quello

tra Parma e Palermo, due delle principali candidate alla promozione in Serie A che, in quel

del Tardini, si sono date battaglia fino all’ultimo secondo concludendo la partita con il

risultato di 3-3, nonostante la squadra di Fabio Pecchia abbia giocato meglio sotto ogni

punto di vista. Da sottolineare comunque l’ottima prestazione di Matteo Brunori, attaccante della compagine siciliana, autore di una doppietta, con un gol al terzo minuto prima ed al diciottesimo poi.

A sorpresa, nonostante un avversario di tutto rispetto, è arrivato anche il crollo del Venezia

per 1-0 in casa della Cremonese per mano di Ravanelli. Brutta sconfitta che però riapre

completamente la corsa verso il titolo, dato che il Como allenato da Cesc Fabregas,

reduce da una vittoria importantissima per 2-1 contro il Modena, adesso è al terzo posto con 31 punti, a solo -2 dai Lagunari e a -3 dai Crociati. Si contendono infine i play-off proprio Cremonese, Catanzaro (uscito vittorioso per 2-0 dall’ultimo match di campionato contro il Pisa), Cittadella (2-0 in casa contro il Cosenza), Modena e Palermo. Vincono anche Sampdoria e Bari, rispettivamente contro Lecco (2-0) e Südtirol (2-1), con i liguri trascinati da uno strepitoso Sebastiano Esposito, autore di una doppietta che ha permesso ai Blucerchiati di ritrovare i 3 punti dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il

Brescia; e con i pugliesi che, con questo successo, fanno un triplo balzo in avanti in classifica, portandosi così al nono posto con 21 punti.

LOTTA SALVEZZA – Dopo 2 mesi e mezzo, lo Spezia ha finalmente ritrovato i 3 punti.

Contro l’Ascoli, infatti, è arrivata una vittoria che mancava dal 30 settembre scorso, nel

match con la FeralpiSalò, squadra ferma ormai a soli 7 punti e sempre più ultima, reduce

dalla sconfitta per 2-1 contro la Ternana, rivale per la salvezza che, grazie al cambio di

allenatore ottiene risultati positivi da 4 partite consecutive. Lotta salvezza, dunque,

accesissima, con le squadre attualmente dal diciannovesimo decimo posto racchiuse tutte

nel giro di 6 punti