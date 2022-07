Spezia, Gotti vuole Caldara: primi contatti con il Milan

Gotti per la sua difesa allo Spezia vorrebbe Mattia Caldara: primi contatti tra i liguri e il Milan per capire le valutazioni

Gotti è arrivato a Spezia e non sta perdendo tempo per quanto riguarda il mercato. Il neo allenatore dei liguri vuole per la sua difesa Mattia Caldara.

Sul centrale del Milan anche Sampdoria e Empoli. Gli aquilotti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno avviato i primi contatti con i rossoneri.