Platek Spezia: «La mia passione per il calcio»

Philip Platek, il presidente americano dello Spezia, ha raccontato al Corriere della Sera la sua passione per il calcio e il buon momento della squadra ligure, virtualmente salva in Serie A e che ieri è approdata agli ottavi di Coppa Italia.

GOTTI – «Gotti è un gentleman, è un insegnante con i giovani: fondamentale per alzare il livello»

PASSIONE PER IL CALCIO RECENTE? – «No, abbiamo radici croate e polacche e siamo cresciuti nel Bronx, con tanti vicini italiani: la cultura del calcio ha sempre fatto parte della nostra famiglia, io ho anche iniziato a giocare ma dopo due operazioni agli occhi e un problema al tendine d’Achille mia moglie mi ha fatto capire che non era il caso. Ho allenato

ragazzi e ragazze e mio figlio fa lo stesso. La passione c’è e grazie a questo capiamo meglio quella dei tifosi che ci fermano per strada, ci mostrano l’abbonamento o il tatuaggio con l’aquila. Al Picco c’è grande energia».