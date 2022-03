Spezia, Thiago Motta: «C’era un rigore, ma il Sassuolo ha meritato. Ora la sosta per riposare»

Ai microfoni di Dazn, nel post partita di Sassuolo-Spezia, ha parlato il tecnico dei liguri, Thiago Motta

LA PARTITA – «Abbiamo affrontato una buona squadra, che è in uno stato di forma molto buono e che mette in difficoltà tutte le squadre. È una vittoria meritata, dal primo minuto si è vista una squadra superiore alla nostra in questa partita. Ora noi dobbiamo pensare a recuperare, chi va in Nazionale deve difendere la propria selezione e poi pensare alla prossima partita».

LA SOSTA – «La sosta è un momento per riposare la testa. Nelle partite fatte sono state spese tantissime energie. C’è chi va in Nazionale che vorrà competere, quando tutti torneranno prepareremo la partita contro il Venezia e saremo al massimo».

GLI SCONTRI DIRETTI – «Abbiamo fatto quanto fatto meritatamente, siamo dove siamo perché abbiamo fatto partite molte belle. Col Venezia sarà importante, come tutte le altre che ci restano».