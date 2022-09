Sportiello, un secondo portiere di lusso per l’Atalanta. Sempre pronto a tutto

La super partita di Marco Sportiello durante Roma Atalanta: un dato di fatto per quanto concerne il numero 57 nerazzurro

L’Atalanta ha la grande fortuna di avere in rosa due portieri titolarissimi, e quando Musso viene a mancare per infortunio c’è sempre pronto un Marco Sportiello tanto esperto quanto pronto a tutto. Una sorpresa? Assolutamente no, si sta pur sempre parlando di una riserva di lusso che potrebbe fare tranquillamente il titolare come ha dimostrato molte altre volte. Non bisogna dimenticarsi che durante la sua prima esperienza a Bergamo dal 2013 al 2016 portò la squadra alla salvezza grazie alle sue parate.

La parentesi con Fiorentina e Frosinone, il ritorno a Bergamo tra le polemiche (visto il suo comportamento durante gli ultimi mesi) e fiducia riguadagnata a attraverso i fatti. Contro la Roma è entrato al posto di Juan in un momento assai delicato, ma ha dimostrato sicurezza e interventi decisivi. Sportiello avrà a disposizione un gran numero di partite, e se dovesse continuare così permetterà a Musso di recuperare con serenità: ritornando poi ad avere due estremi difensori perfetti, con la consapevolezza che schierare uno rispetto all’altro si ottiene lo stesso grandissimo risultato.