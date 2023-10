A Lisbona, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 tra Atalanta e Sporting: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A Lisbona, Atalanta e Sporting si affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024

Sporting Lisbona-Atalanta: sintesi e moviola

28′ EDERSON! Tenta il tiro da lontano il centrocampista, ma la palla finisce alta.

20′ Ancora un’altra occasione pericolosa per l’Atalanta con un cross di Ruggeri, ma la palla finisce fuori.

14′ DE ROON! Buona costruzione dell’Atalanta con la palla che arriva a De Roon che tira da lontano, ma la palla finisce alta.

10′ Lancio lungo di Djimsiti per Lookman che controlla, prova a saltare l’uomo, ma la difesa ribatte sempre in calcio d’angolo.

7′ OCCASIONE ATALANTA: Cross di Zappacosta per la testa di Kolasinac, ma il colpo di testa finisce sul fondo.

6′ Zappacosta prova il traversone, ma viene deviato dalla difesa. Angolo per l’Atalanta.

3′ OCCASIONE ATALANTA: De Ketelaere serve Lookman che dalla sinistra a tu per tu con il portiere potrebbe tirare in porta, ma il ragazzo è altruista e mette la palla in mezzo per un Koopmeiners troppo indietro

2′ Primo calcio d’angolo per lo Sporting con i nerazzurri reattivi a bloccare gli attacchi dei portoghesi

E’ COMINCIATA SPORTING LISBONA-ATALANTA

Aggiornamenti dalle 18:30

Migliore in campo:

SPORTING LISBONA: Adan; Diomande, Nacio, Reis; Fresneda, Hjulmand, Moria, Nuno Santos; Paulinho, Gyokeres, Pedro Goncalves.

All. Amorim.

ATALANTA: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.