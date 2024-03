Sporting Atalanta, pranzo UEFA tra dirigenti nerazzurri e portoghesi

Il tradizionale pranzo UEFA tra i dirigenti dello Sporting Lisbona e l’Atalanta. Ecco il comunicato della società bergamasca

L’Atalanta è pronta alla sfida contro lo Sporting Lisbona, e come da tradizione, prima del match, la società nerazzurro ha svolto il pranzo UEFA insieme ai dirigenti portoghesi.

IL COMUNICATO – In attesa della partita allo stadio, come da tradizione, i dirigenti di Sporting e Atalanta si sono incontrati in un ristorante tipico di Lisbona per il momento fair-play fra le due Società, evento molto caro e apprezzato dalla UEFA.

Lo Sporting era rappresentato dal Presidente Frederico Varandas, dai vice Francisco Zenha e Andre Bernardo, dall’Institutional Administrative Advisor Patrícia Silva Lopes e dalle Entity Board Member Margarida Dias Ferreira e Inês Abreu.

Per la UEFA è intervenuto il Delegato Milan Jankovic.

Per l’Atalanta sono intervenuti l’Amministratore Delegato Luca Percassi, il Direttore Generale Umberto Marino, il Direttore Commerciale e Marketing Romano Zanforlin e il Segretario Generale Marco Semprini.

FONTE FOTO: Credits Atalanta.it