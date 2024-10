Stadio Ferraris, Bucci: «Avevamo pensato a questa soluzione»

Il sindaco di Genova è tornato sul discorso relativo allo Stadio Ferraris. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Bucci, sindaco di Genova, ha parlato del progetto del restyling dello stadio Ferraris, con Genoa e Sampdoria dirette interessate e uno sguardo anche ad Euro 2023. Le sue parole rilasciate in un’intervista a Primocanale.it.

IPOTESI – «Avevamo pensato di spostarlo, le tifoserie sono molto affezionate allo stadio di Marassi e quindi alla fine abbiamo deciso he non era il caso. Tra l’altro fare un nuovo stadio costa meno che rimetterne a posto uno già esistente, quindi da un certo punto di vista sarebbe stato anche un’opportunità. Rispetto alla tradizione, allo stadio, alle tifoserie e a tutti quanti abbiamo deciso che è più opportuno metterlo a posto. Prima decisione».

PROGETTO – «Seconda decisione, io non ho tirato fuori nessun argomento da campagna elettorale. Non mi sembra che debba essere fatta su queste cose, come abbiamo sempre detto da fine marzo e inizio aprile ci aspettiamo le offerte delle squadre perché vogliamo partecipare agli europei del 2032 e dobbiamo avere il progetto pronto entro la fine di quest’anno. Questo è un aspetto fondamentale, perché altrimenti non potremo dare a Genova gli incontri dell’Europeo qui a Marassi. E’ una clausola messa dal Ministero e noi vogliamo partecipare».

OFFERTE – «Abbiamo ricevuto delle offerte importanti. Una è di un privato, un’altra da Genova e una lettera dalla Sampdoria che dice che arriverà un’offerta tra un mese. Detto sinceramente abbiamo raggiunto l’obiettivo, abbiamo tre offerte e valuteremo la migliore. Io sono confidente che le due squadre (Sampdoria e Genoa, ndr) si metteranno insieme, magari anche col privato non so».



