Stadio Flaminio, l’assessore: «Lazio? Aspettiamo una proposta…»

Le parole di Alessandro Onorato, assessore allo Sport, sulla possibilità della Lazio di trasferirsi allo Stadio Flaminio

Alessandro Onorato, assessore allo Sport a Roma, ha parlato a margine di un evento della possibilità della Lazio di trasferirsi allo stadio Flaminio.

LE PAROLE – «Lotito ha annunciato che presenterà il progetto entro i primi di maggio, ottima notizie. Il Flaminio deve tornare a essere una risorsa per la città. È un pugno al cuore vederlo in questo stato, figlio di errori del passato. Ribadisco che l’obiettivo di questa Amministrazione è risolvere la situazione e riaprire l’impianto, come accaduto mesi fa con il PalaTiziano. Non aspetteremo la fine della consiliatura come hanno fatto in passato. Non c’è tempo da perdere, Roma deve diventare competitiva. Anche perché abbiamo inserito il Flaminio, inteso come opera conclusa, nel dossier per Euro 2032. Confermiamo la massima disponibilità alla Società Sportiva Lazio e qualora volessero investire sul Flaminio saremo pronti a collaborare. Sarebbe una grande operazione per la città, per la Lazio e per i suoi tifosi. Non abbiamo dato alcun ultimatum, ma non vogliamo lasciare l’impianto in queste condizioni. Aspettiamo quindi una proposta ma ci sono anche altre opzioni a cui stiamo lavorando. Noi la prima pietra la metteremo, non è uno slogan».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIO NEWS 24