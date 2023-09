STATS – Milan Lazio: la squadra di Sarri corre molto e adesso lo fa bene

I risultati della Lazio sono stati piuttosto ondivaghi, finora. Un’altalena di prestazioni diverse, che portano la squadra biancoceleste oggi a scendere in campo con il Milan a 8 punti di distacco dal vertice

I risultati della Lazio sono stati piuttosto ondivaghi, finora. Un’altalena di prestazioni diverse, che portano la squadra biancoceleste oggi a scendere in campo con il Milan a 8 punti di distacco dal vertice e, di conseguenza, alla necessità di dare una risposta forte per ritagliarsi un posto da protagonista in campionato. In fondo, la gara più coerente la formazione di Sarri l’ha fatta in Champions League: non meritava di perdere con l’Atletico Madrid e alla fine, sebbene in maniera rocambolesca con la rete di Provedel, è stato raggiunto il premio agli sforzi fatti. Oggi, sul Corriere dello Sport, Luis Alberto propone questa lettura: «Alla fine siamo questi, contro le squadre più difficili facciamo prestazioni migliori, con le piccole soffriamo. Quest’anno è tutto strano, abbiamo lavorato benissimo nel pre-campionato, ci dicevamo “cazzo, come si sta allenando la squadra!”. Arriva la partita di Lecce e nel secondo tempo non stavamo in piedi, poi con il Genoa sessanta minuti buoni ed è finita comunque male».

L’analisi del Mago è fondata sulla propria esperienza personale e, di conseguenza, ha un suo valore. Cosa dicono le statistiche? Proviamo a indagare 3 partite diverse.

LECCE-LAZIO – Gara double face, con primo tempo sullo 0-1 e finale con risultato ribaltato a favore dei padroni di casa. Luis Alberto denuncia un calo fisico, una sorta di cedimento strutturale. Lo spagnolo, all’interno della gara, è stato il giocatore che ha corso più chilometri di tutti, compresi gli avversari. La Lazio, peraltro, nel totale della gara ha percorso 5 chilometri e mezzo più del Lecce, una differenza decisamente ampia ma che non è bastata a evitare il crollo finale.

LAZIO-GENOA – Anche in questa gara la Lazio corre più degli avversari, 3 km in più, passando da 115 della gara precedente a 122. Una media non comune in Italia, di livello europeo, ma anche in questo caso tanta fatica non produce i 3 punti.

LAZIO-TORINO – Oggi a San Siro Luis Alberto e compagni si presentano non solo forte del successo per 2-0 nella partita infrasettimanale, ma anche di un’ottima condizione fisica, esplicitata dai 9 km in più corsi rispetto ai granata.