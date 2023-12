STATS – Phillips, Koopmeiners, Sudakov, Hojbjerg e Koné: i numeri in stagione degli obiettivi della Juventus

La Juventus alla ricerca di un centrocampista sul mercato: ecco le statistiche dei nomi più vicini ai bianconeri

Anche se si debbono giocare ancora tre giornate prima della fine del 2023 e dell’apertura a gennaio della sessione invernale di mercato, i rumors e le pagine dedicate alle possibili operazioni sono già tante. Tra le squadre più discusse c’è la Juventus, che si accompagna all’idea che una mossa a centrocampo possa essere da un lato indispensabile per colmare i vuoti lasciati dalle squalifiche di Fagioli e Pogba, dall’altro perché se continuerà a restare nella scia dell’Inter un nuovo elemento in organico potrà dargli ulteriore credibilità nella corsa scudetto. Insomma, urge una figura di centrocampista. Come si stanno comportando i nomi che vanno per la maggiore? Andiamo a scoprirlo utilizzando le statistiche.

PHILLIPS – Guardiola è stato categorico: «Mi spiace per Kalvin, ma non lo vedo nella mia squadra». L’idea di prendere uno “scarto” della squadra campione d’Europa (e chissà, fra poco anche del mondo), solletica la Signora. Arrivasse oggi, sarebbe un giocatore fresco, tenendo conto che nelle 4 apparizioni in Premier League ha accumulato 89 minuti e non vede il campo dal 4 novembre. Ve la immaginate già la conferenza di Allegri dove spiega che il giocatore non ha ritmo nelle gambe e deve lavorare molto prima di scendere in campo?

KOOPMEINERS – Il tuttocampista dell’Atalanta ha accumulato finora 19 presenze, con 3 gol e 4 assist. Se oggi La Gazzetta dello Sport lo definisce sogno è anche per questo: i numeri lo pongono al di sopra di qualsiasi altro centrocampista che gioca nella Juventus. Il suo contributo fuori area, sia in termini di conclusioni che di assistenza per i compagni, potrebbe essere fondamentale per una squadra che ha visto solo una rete prodotta da chi gioca in mezzo dalla distanza, quella di Locatelli che è valsa 3 punti a San Siro con il Milan.

SUDAKOV – Al pari dell’olandese, se proprio si materializzerà alla Continassa sarà più probabilmente d’estate che in inverno. Più dei 2 gol in campionato, il fantasista dello Shakhtar si è messo in mostra con la rete rifilata al Camp Nou a Ter Stegen.

HOJBJERG – Il danese del Tottenham ieri è entrato nella ripresa contro il Newcastle e non è stato all’altezza della prestazione dei compagni, travolgenti e vincenti per 4-1. Finora 15 le apparizioni in Premier.

KONÉ – Il francese del Borussia Monchengladbach ha saltato l’ultimo incontro per un infortunio muscolare. Finora in Bundesliga ha giocato poco, 6 gare e 1 gol, con un cartellino rosso guadagnato nella trasferta di Colonia.

