Sticchi Damiani: «Sul mercato non ci sbilanciamo; la lotta salvezza quest'anno è più complicata ed avvincente» - Calcio News 24

Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, prima del calcio d’inizio della partita tra i salentini e l’Inter

Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Lecce Inter. Di seguito le sue parole.

MERCATO – «Sui nomi in entrata non ci sbilanciamo perchè manca l’ufficialità in attesa delle firme. Ci sono situazioni in corso per completare un organico che ha bisogno di qualche ritocco. Anche in uscita abbiamo già detto che faremo una resistenza logica: abbiamo un interesse a trattenere i calciatori protagonisti in vista del girone di ritorno. Serve logica e buon senso, ma la volontà è di non cedere».

GIAMPAOLO – «Fiducia ce n’è tanta perchè il percorso intrapreso sta facendo vedere risultati concreti. Da quando è alla guida credo che il Lecce abbia un trend positivo: fino al primo tempo con il Cagliari avevamo più punti della Juve. I ragazzi devono seguirlo, lui gli sta infondendo la voglia di giocare e rischiare».

VIA DEL MARE – «Questo è uno stadio che è la nostra forza. Abbiamo sempre più di 20 mila abbonati ed è sempre tutto esaurito. É chiaro che deve essere un valore aggiunto: il campionato è difficilissimo, ma lo Stadio deve essere un più per la squadra».

LOTTA SALVEZZA – «L’anomalia è che le neo promosse sono società strutturate che hanno fatto investimenti importanti. Quello che manca quest’anno sono le neo promosse con qualche difficoltà in più e questo rende il campionato ancora più complicato ed avvincente».