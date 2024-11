Stoccarda Atalanta, Hien: «Champions? Non mi ha sorpreso»

Il difensore dell’Atalanta è intervenuto nella consueta conferenza stampa di rito in occasione della gara contro lo Stoccarda

Isak Hien, difensore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in occasione della quarta giornata del girone unico Champions League. La Dea affronterà in terra tedesca lo Stoccarda

CHAMPIONS – «Ho giocato bene contro il Napoli, domani sarà un’altra sfida, domani non conterà quello che abbiamo fatto domenica. La Champions? Non c’è qualcosa che mi ha sorpreso così tanto, ma è diverso rispetto alla Serie A, forse le partite sono più aperte, ma è il calcio. No, è uguale per me, non preferisco nessuna delle due»

CARRIERA – «La mia vita e la mia carriera sono cambiate tanto, è un’altra cosa giocare con una squadra come l’Atalanta, ma ho imparato tanto a Verona, non solo nel calcio, ma anche come uomo. Era il mio primo anno in Italia, era una sfida molto importante per me, adesso è cambiato davvero tanto. Giochiamo per altri obiettivi, sono davvero contento»

EL BILAL TOURÉ – «Sappiamo tutti che è un giocatore fortissimo, ha tanta qualità soprattutto in fase d’attacco. È un amico, sarà una sfida giocare contro di lui, sarà davvero bello»