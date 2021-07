Strootman: «Ecco perché ho scelto il Cagliari. Su Nainggolan...»

Kevin Strootman, centrocampista del Cagliari, si è presentato ai tifosi rossoblù in conferenza stampa: le sue parole

SCELTA – «Ho parlato con il presidente che mi ha spiegato il progetto e mi ha convinto. Io volevo andare via da Marsiglia, non sono andate bene le cose. Ho detto a Preziosi che il Genoa stava avanti, stavo bene li ma non ho ricevuto proposte. Ero convinto del progetto Cagliari, voglio fare bene qui e stiamo lavorando forte per farci trovare pronti».

IMPRESSIONI – «Mi ha impressionato tutto il Cagliari, ma direi che Marin e Rog sono molto forti. Joao Pedro già sapevo che aveva qualità ed è fortissimo».

NAINGGOLAN – «Mi ha detto di venire a Cagliari che sarei stato bene. Lui è ancora dell’Inter, noi vogliamo giocatori forti e lui lo è ma purtroppo è nerazzurro al momento».

COSA MANCA – «Mancano tante cose, anche il mister l’anno scorso non ha avuto tanto tempo per le sue idee anche se ha fatto risultato. Ora ha del tempo per costruire con la squadra, ci manca ancora la condizione fisica con e senza palla, ma il mister è chiaro su cosa vuole da noi. Semplici ha la sua idea di calcio e noi facciamo ogni giorno bene, ma dobbiamo crescere ancora ci mancano 20 giorni per essere pronti anche se non basteranno».

FEELING CON SEMPLICI – «Sono venuto qua e tutti mi hanno aiutato, non sono uno che fa 10 gol o 15 assist, ho bisogno della squadra per fare bene. Il mister come Ballardini dice le cose giuste, e questo mi piace. Ho bisogno dei compagni per migliorare ancora e capire come sono loro, voglio dare il mio contributo e dimostrare il mio gioco ed essere pronto per la prima di campionato. Con 6/7 centrocampisti voglio prendermi una maglia».

