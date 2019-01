Quasi fatta per il ritorno di Sturaro al Genoa: visite mediche per il centrocampista della Juventus in corso. A centrocampo piace anche Radovanovic (Chievo), mentre in avanti…

Giornata clou per il mercato di gennaio del Genoa: dovrebbe essere infatti questione di ore per il passaggio ufficiale di Krzysztof Piatek al Milan, ma pure per il ritorno in rossoblu di Stefano Sturaro. Il centrocampista della Juventus, negli ultimi mesi in prestito allo Sporting Lisbona, si starebbe sottopenendo proprio in questi minuti alle visite mediche di rito con il Grifone. Sturaro dovrebbe tornare a vestire la maglia rossoblu quasi quattro anni dopo l’ultima volta: il suo cartellino potrebbe essere inserito nell’ambito dell’operazione che dovrebbe portare nei prossimi mesi il difensore argentino Cristian Romero in bianconero.

Non è finita qui però, perché il Genoa sarebbe a lavoro anche per su altri fronti. In arrivo il giovane centrocampista ungherese Andras Schafer dal MTK Budapest, mentre sono in corso contatti con il Chievo per Ivan Radovanovic, già vecchio obiettivo della dirigenza ligure nelle passate stagioni. In avanti invece, come vi abbiamo raccontato ieri, si lavora ancora congiuntamente con la Juventus per Marko Pjaca (attualmente in prestito dai bianconeri alla Fiorentina), ma pure per l’ex romanista Antonio Sanabria dal Betis Siviglia.